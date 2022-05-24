Региональная ГИБДД устроит тотальную проверку челябинских такси и маршруток

Неисправные такси и маршрутки Челябинска снимут с рейсов во время проведения рейдов ГИБДД.

Грубые нарушения в челябинских такси и маршрутках будут выявлять инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. В первую очередь, полицейские обратят внимание на соблюдение водителями правил дорожного движение и перевозки детей. В профилактическом мероприятии задействуют почти 30 экипажей ДПС. Силовики также намерены выявить автобусы и легковые такси, которые не отвечают требованиям технических регламентов. В полицейском главке заявили, что неисправные машины снимут с маршрутов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter