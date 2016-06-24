На ул. Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле будет изменён проект остановок общественного транспорта: ожидается перенос бордюров и уширение дороги (ФОТО)

24 июня осмотр проведённых работ был проведён представителями общественного движения «Тагил без ям». Общественники узнали о планах по устройству водоотведения на дороге и переменах в проекте остановок общественного транспорта на этой улице:

Водоотведение возле 23-го магазина [В. Черепанова,42 – прим. ред.] будет доделано после укладки верхнего слоя асфальта. Сейчас это делать нецелесообразно, так как неясно, где будет самая низкая точка. Отвод воды будет произведен в трубу, которая идет под тротуаром со стороны набережной. После «Планеты» вода будет отводиться в ливневые колодцы. Внесены изменения в проект в части остановок общественного транспорта, бордюры перенесут и сделают уширения. Поврежденный катками участок со сдвинутыми бордюрами переделают рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.