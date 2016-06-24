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На ул. Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле будет изменён проект остановок общественного транспорта: ожидается перенос бордюров и уширение дороги (ФОТО)
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На ул. Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле будет изменён проект остановок общественного транспорта: ожидается перенос бордюров и уширение дороги (ФОТО)

24 июня 2016, 18:00ТранспортПавел Щербина
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