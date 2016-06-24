В Нижнем Тагиле водитель иномарки пересёк двойную сплошную и на красный свет проехал по пешеходному переходу (ФОТО, ВИДЕО)
Согласно данным видеорегистратора, инцидент произошёл 22 июня в 21:48 на ул. Алтайская.
На видео, заснятом видеорегистратором одного из водителей Нижнего Тагила, можно увидеть, что водитель автомобиля Mazda 6 пересекает двойную сплошную, а затем на красный сигнал светофора проезжает по пешеходному переходу.
Комментаторы в сообществе ОД «Тагил без ям» говорят о том, что за это нарушение ПДД водитель может быть лишён прав. Некоторые пользователи считают, что кроме прочего, водитель автомобиля Mazda также нарушил скоростной режим, что могло создать дополнительную угрозу для жизни и здоровья людей на пешеходном переходе.
Видео: Дмитрий Волков
По словам автора видео, он написал на нарушителя заявление в ГИБДД через форму обратной связи на сайте инспекции.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что привлечь нарушителя к ответственности возможно:
Для привлечения нарушителя к ответственности нужно написать заявление в ГИБДД и приложить к нему имеющиеся фото-видео материалы. В соответствии с законодательством, будет проведена проверка. Нарушитель будет найден и привлечён к ответственности.
Фото: ОД «Тагил без ям»
© Эрик Х., TagilCity.ru