Деревянный настил моста обрушился в Серебрянке под Нижним Тагилом: ГИБДД перекрыло движение большегрузов (ФОТО)

Это стало известно общественникам движения «Тагил без ям».

Сейчас, по информации от специалистов, мост в Серебрянке и движение на данном участке дороги частично перекрыло ГИБДД.

Движение открыто в ограниченном режиме. Разрешено проезжать машинам массой не более 3,5 тонн сообщил TagilCity.ru Никита Чапурин.

На 25 июня назначено выездное совещание по данному поводу с подрядчиками и представителями ответственных служб.

Напомним, на данный момент ведется ремонт дороги в сторону Серебрянки. Он начался в связи с поручением Владимира Путина.

Фото: 23 июня, 2017 г.