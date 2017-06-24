Деревянный настил моста обрушился в Серебрянке под Нижним Тагилом: ГИБДД перекрыло движение большегрузов (ФОТО)
24 июня 2017, 19:35Транспорт
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24 июня в Серебрянке, дорогу до которой должны построить по указу Владимира Путина, обрушилась часть моста - деревянный настил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это стало известно общественникам движения «Тагил без ям».
Сейчас, по информации от специалистов, мост в Серебрянке и движение на данном участке дороги частично перекрыло ГИБДД.
Движение открыто в ограниченном режиме. Разрешено проезжать машинам массой не более 3,5 тонн сообщил TagilCity.ru Никита Чапурин.
На 25 июня назначено выездное совещание по данному поводу с подрядчиками и представителями ответственных служб.
Напомним, на данный момент ведется ремонт дороги в сторону Серебрянки. Он начался в связи с поручением Владимира Путина.
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Фото: 23 июня, 2017 г.
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