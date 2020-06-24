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Между Казанью и Екатеринбургом появится скоростная трасса. Информация о конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса предпроектных работ размещена на портале госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Она является продолжением платной федеральной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани. Ее было решено продлить к 2030 году до Екатеринбурга.
Стоимость договора составляет почти 115 миллионов рублей. Старт приема заявок приходится на 23 июня.
Согласно конкурсной документации, планируемая дорога будет соединять два города по кратчайшему маршруту. Это позволит интегрировать в единую сеть скоростных дорог два города-миллионника, а также обеспечить прямые транспортные связи.
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