Между Казанью и Екатеринбургом появится скоростная трасса

Она является продолжением платной федеральной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани. Ее было решено продлить к 2030 году до Екатеринбурга.

Стоимость договора составляет почти 115 миллионов рублей. Старт приема заявок приходится на 23 июня.