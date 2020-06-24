В Нижнем Тагиле показали ход ремонта дороги на улице Бригадная
Сегодня, 20:29ТранспортФото: группа МУП "Тагилдорстрой" во "Вконтакте"
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МУП «Тагилдорстрой» на своей странице во ВКонтакте выложил фотоотчёт с ремонта одного из объектов в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
Сотрудникам ТДС предстоит полностью заменить дорожное покрытие на улице Бригадная на ГГМ – строители будут вести работы на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Фотеевская. Протяженность дорожного полотна – шестнадцать тысяч квадратных метров.
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23 участка дорог в Нижнем Тагиле будут отремонтированы по проекту БКАД в 2020 году. Первыми в Свердловской области строители сдали улицу Красных Зорь – у приёмной комиссии не возникло замечаний. Дорожники планируют завершить работы по всем объектам до конца лета.
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