В Нижнем Тагиле показали ход ремонта дороги на улице Бригадная

Сотрудникам ТДС предстоит полностью заменить дорожное покрытие на улице Бригадная на ГГМ – строители будут вести работы на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Фотеевская. Протяженность дорожного полотна – шестнадцать тысяч квадратных метров.

23 участка дорог в Нижнем Тагиле будут отремонтированы по проекту БКАД в 2020 году. Первыми в Свердловской области строители сдали улицу Красных Зорь – у приёмной комиссии не возникло замечаний. Дорожники планируют завершить работы по всем объектам до конца лета.