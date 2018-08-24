Рейд «Автобус-Маршрутка» пройдет в Нижнем Тагиле с 24 по 26 августа

С начала 2018 года в Нижнем Тагиле и на территории Горноуральского городского округа произошло 4 ДТП по вине водителей автобусов.

С 24 по 26 августа в Нижнем Тагиле для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, по вине водителей будет организован мероприятие «Автобус-Маршрутка».

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» проведут «негласную проверку» водителей автобусов, курсирующих по маршрутам Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. С помощью фото- и видеосъемки проверяющие будут фиксировать нарушения в области исполнения лицензионных требований перевозки пассажиров.

Также сотрудники ГИБДД оценят техническое состояние автобусов. В ночное время суток действия проверяющих будут направлены на выявление фактов хранения пассажирского транспорта вне охраняемых стоянок. Обнаруженные нарушения будут зафиксированы и переданы в транспортную инспекцию для привлечения к ответственности.