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#домахорошо
ЖД переезд на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет отремонтирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЖД переезд на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет отремонтирован

Сегодня, 21:20Транспорт
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