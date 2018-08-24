ЖД переезд на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет отремонтирован

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В срок до 20 сентября железнодорожный переезд на улице Фрунзе будет отремонтирован. Точная дата начала ремонта неизвестна, но ожидается, что все работы займут от 2 до 3 дней.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе работ по обновлению переезда будет заменено асфальтовое покрытие и положено новое – брусчатка. На время ремонта автомобильное движение будет закрыто в одну сторону.
Подрядчик на данный момент не определён, заявки подали 2 компании: «Уралстроймонтаж» и «Тагилдорстрой». Также, пока что, неизвестны стоимость работ и дата их начала, сообщают «Все новости». Планируется, что движение по переезду вновь откроется до 20 сентября.
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