ЖД переезд на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет отремонтирован

В ходе работ по обновлению переезда будет заменено асфальтовое покрытие и положено новое – брусчатка. На время ремонта автомобильное движение будет закрыто в одну сторону.

Подрядчик на данный момент не определён, заявки подали 2 компании: «Уралстроймонтаж» и «Тагилдорстрой». Также, пока что, неизвестны стоимость работ и дата их начала, сообщают «Все новости». Планируется, что движение по переезду вновь откроется до 20 сентября.