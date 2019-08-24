В Талице пьяный водитель без прав перевозил в салоне сноху и маленьких внуков

При проверке оказалось, что у водителя отсутствуют права на управление транспортным средством. Алкотестер показал значение 1,570 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что является стадией сильного опьянения. В этом же состоянии находилась сноха, дети находились в салоне без удерживающих устройств.