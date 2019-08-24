В Талице пьяный водитель без прав перевозил в салоне сноху и маленьких внуков
Сегодня, 15:35ТранспортФото: pxhere.com
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Внимание талицких инспекторов ДПС привлёк автомобиль ВАЗ-2107, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону. За рулём оказался 52-летний местный житель, а в салоне находились его сноха и двое маленьких внуков, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
При проверке оказалось, что у водителя отсутствуют права на управление транспортным средством. Алкотестер показал значение 1,570 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что является стадией сильного опьянения. В этом же состоянии находилась сноха, дети находились в салоне без удерживающих устройств.
Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозок людей, также в его отношении был составлен административный протокол за пьяное вождение. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.
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