В Екатеринбурге продается автомобиль генсека СССР за 36 миллионов

Цену владелец установил в 36 миллионов рублей. Он обуславливает это тем, что в 2005-2008 годах автомобиль был полностью восстановлен до заводского состояния сотрудниками завода ЗИЛ. Для этого использовались только оригинальные запасные части.
Комплектация автомобиля не уступает современным иномаркам. В автомобиле 1983 года выпуска есть даже управление радио и магнитофоном для пассажиров заднего ряда сидений, электростеклоподъёмники и детали салона из дерева.
Он выпускался с 1983 по 1985 год, конструировался и производился только для нужд первых лиц коммунистической партии. На подобных автомобилях главы государства проезжали на военных парадах.