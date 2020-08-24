В Екатеринбурге продается автомобиль генсека СССР за 36 миллионов

В Екатеринбурге продается автомобиль генсека СССР за 36 миллионов

Сегодня, 18:21ТранспортФото: Auto.ru
На Auto.ru появилось объявление о продаже редкого автомобиля ЗИЛ-41045. На таких авто перевозили чиновников высшего руководящего звена при союзе.

Цену владелец установил в 36 миллионов рублей. Он обуславливает это тем, что в 2005-2008 годах автомобиль был полностью восстановлен до заводского состояния сотрудниками завода ЗИЛ. Для этого использовались только оригинальные запасные части.

Комплектация автомобиля не уступает современным иномаркам. В автомобиле 1983 года выпуска есть даже управление радио и магнитофоном для пассажиров заднего ряда сидений, электростеклоподъёмники и детали салона из дерева.

Он выпускался с 1983 по 1985 год, конструировался и производился только для нужд первых лиц коммунистической партии. На подобных автомобилях главы государства проезжали на военных парадах.

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Екатеринбург
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