В Екатеринбурге впервые будет представлен новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада». Техника будет представлена на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщает пресс-служба ЦВО.

Новая техника поступила на вооружение войск РЭБ недавно по гособоронзаказу. Комплекс размещён на базе армейского КамАЗа. Он предназначен для ведения радиоразведки, а также подавления линий спутниковой связи противника. На выставке планируется представить и другую технику — комплекс радиоподавления «Поле-21», наземный подвижный комплекс радиопомех «Мурманск-БН», станцию помех «Красуха-С4», а также комплекс «Леер-3». Международный форум «Армия-2020» стартовал 23 августа в Подмосковье.

