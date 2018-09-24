Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Стрельбы не было: у Лисьей горы в Нижнем Тагиле 22 сентября произошло обычное ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Screenshot 3

Стрельбы не было: у Лисьей горы в Нижнем Тагиле 22 сентября произошло обычное ДТП

Сегодня, 12:22Транспорт
Читайте
также
Сила контрастов, визг нарушителей и лязг справедливости: итоги недели в Нижнем Тагиле
Бизнесу нельзя давать деньги! Почему?
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Вьетнам и День чтения