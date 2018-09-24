Стрельбы не было: у Лисьей горы в Нижнем Тагиле 22 сентября произошло обычное ДТП

Согласно официальным данным, автомашина Honda двигалась со стороны центра города. При повороте налево к Лисьей горе водитель не пропустил двигающийся во встречном направлении автомобиль Peugeot, который ехал со стороны ГГМ.

Я проезжала мимо ДТП. На красной машине были изображения в виде следов от выстрелов. Сначала, действительно, может показаться, что они настоящие, но, приглядевшись, я поняла, что это всего лишь принт, рассказала собеседница редакции Ирина.