Стрельбы не было: у Лисьей горы в Нижнем Тагиле 22 сентября произошло обычное ДТП
Вечером 22 сентября у Лисьей горы в Нижнем Тагиле произошло обычное ДТП с участием двух автомобилей. Данные о стрельбе из автомата Калашникова не подтвердились.
Это неправдоподобные данные про перестрелку. Там имело место дорожно-транспортное происшествие, пояснила Элина Балуца, начальник пресс-служба ММУ МВД «Нижнетагильское».
Согласно официальным данным, автомашина Honda двигалась со стороны центра города. При повороте налево к Лисьей горе водитель не пропустил двигающийся во встречном направлении автомобиль Peugeot, который ехал со стороны ГГМ.
В результате аварии пострадала пассажир Peugeot. Женщина получила ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказалась.
Очевидцы аварии в беседе с TagilCity.ru пояснили следующее:
Я проезжала мимо ДТП. На красной машине были изображения в виде следов от выстрелов. Сначала, действительно, может показаться, что они настоящие, но, приглядевшись, я поняла, что это всего лишь принт, рассказала собеседница редакции Ирина.