Второй диагональный пешеходный переход появился в Тагиле на Циолковского-Мира

Диагональный переход для пешеходов оборудован в Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира. В ближайшем будущем специалисты МУП «Сигнал-3» сделают еще два на улице Карла Маркса.

Еще два диагональных пешеходных перехода появятся на пересечениях улиц Карла Маркса с Огаркова и Красноармейской. На первом объекте работы уже ведутся, на втором строители пока укладывают асфальт в рамках ремонта Карла Маркса по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорога должна быть сдана в конце сентября. Такие пешеходные переходы будут оборудованы не на всех перекрестках, где есть выделенная фаза для пешеходов. Это зависит от технической возможности, на широких улицах придется выделять много времени для диагонального перехода. Вопрос рассматривается, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Он отметил, что для обустройства диагональных пешеходных переходов нужно не только установить светофоры и нанести разметку, но и занизить бордюры, чтобы создать комфортные условия для всех категорий пешеходов. Напомним, первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагила в конце августа на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. Первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

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