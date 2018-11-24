Замерзающий на трассе Екатеринбург-Тюмень дальнобойщик был спасен сотрудниками ДПС

24 ноября на 228-м км трассы Екатеринбург-Тюмень патрульный наряд ДПС заметил грузовик марки Volvo, водителю которого была необходима помощь. Мужчина рассказал, что машина не заводится из-за замерзания топливной системы. Однако уехать водитель тоже не мог, так как перевозил ценный груз.

Сотрудники ГИБДД, после того, как водитель большегруза отогрелся в патрульной машине, отправились в магазин и привезли топливные фильтры, которым требовалась замена для того, чтобы автомобиль дальнобойщика снова завелся.

После починки неисправности мужчина поблагодарил сотрудников ДПС за помощь и отправился в путь. По информации из ГИБДД, чаще всего помощь требуется водителям большегрузов из южных регионов. Именно они чаще всего не готовы к резкой смене температурного режима на северных участках дороги.