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Замерзающий на трассе Екатеринбург-Тюмень дальнобойщик был спасен сотрудниками ДПС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замерзающий на трассе Екатеринбург-Тюмень дальнобойщик был спасен сотрудниками ДПС

Сегодня, 16:36ТранспортФото: ГИБДД по Свердловской области
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