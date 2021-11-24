Движение по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле пустят в этом году

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев посетил объект реконструкции путепровода на железной дороге по улице Циолковского. Подрядчик отчитался о ходе работ. По итогам рабочего совещания запуск временной схемы движения планируется до конца 2021 года.

Продолжается реконструкция путепровода на железной дорогой по улице Циолковского. Дорога, соединяющая центр города и Тагилстрой, закрыта с 12 мая. Изначально движение собирались возобновить в начале осени, но ситуация на объекте непростая — графики регулярно пересматриваются, а сроки сдвигаются. 23 ноября путепровод посетил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев. По итогам проведенного на месте рабочего совещания было решено, что движение по временном схеме откроется уже в этом году, сообщает телеканал «Тагил-ТВ». Владимир Останин, руководитель проекта, рассказал, что на данный момент на строительстве путепровода осуществляется отсыпка подъездных путей и подпорных стен. В скором времени строители примутся укладывать трамвайные линии. За ходом работ пристально следят в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. По словам Дениса Чегаева, объект находится на личном контроле у главы ведомства Василия Старкова. Решать вопросы строительства моста на Циолковского в Тагиле будет специальная группа

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