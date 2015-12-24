АвтоВАЗ попрощается с «Калиной»

Само семейство Kalina постепенно, скорее всего, выведут с рынка, так как в 2018 г. от этого имени российский автогигант откажется.

Уже в конце 2016 г. АвтоВАЗ прекратит выпуск универсала и версии Cross на базе Kalina в пользу аналогичных модификаций на основе Granta.

Имя автомобиля, который будет построен на основе узлов и агрегатов Kalina, пока окончательно не утверждено. Эта машина в документации обозначена как новый маленький кроссовер повышенной проходимости (CUV). Ожидаемая дата презентации серийного автомобиля — середина 2018 г. Через 5 лет (в середине 2023 г.) АвтоВАЗ планирует вывести на рынок второе поколение этого кроссовера.