АвтоВАЗ попрощается с «Калиной»
24 декабря 2015, 12:25ТранспортMaurice
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По информации «Известий», АвтоВАЗ запланировал во II квартале 2018 г. вывести на российский рынок компактный кроссовер, который будет построен на основе нынешней модели Kalina.
Само семейство Kalina постепенно, скорее всего, выведут с рынка, так как в 2018 г. от этого имени российский автогигант откажется.
Уже в конце 2016 г. АвтоВАЗ прекратит выпуск универсала и версии Cross на базе Kalina в пользу аналогичных модификаций на основе Granta.
Имя автомобиля, который будет построен на основе узлов и агрегатов Kalina, пока окончательно не утверждено. Эта машина в документации обозначена как новый маленький кроссовер повышенной проходимости (CUV). Ожидаемая дата презентации серийного автомобиля — середина 2018 г. Через 5 лет (в середине 2023 г.) АвтоВАЗ планирует вывести на рынок второе поколение этого кроссовера.
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