Новый трамвайный маршрут № 2 начнет работу с 1 января в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:24ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 января 2020 года в Нижнем Тагиле начнет работу новый трамвайный маршрут, сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
После новогодних праздников в городе появится трамвайный маршрут № 2 от улицы Островского по проспекту Ленина на Тагилстрой и обратно. Расписание маршрута № 4 «ВМЗ — Красный Камень — Тагилстрой» будет скорректировано. Расписание можно уточнить на сайте МУП «Тагильский трамвай».
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