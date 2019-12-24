Новый трамвайный маршрут № 2 начнет работу с 1 января в Нижнем Тагиле

После новогодних праздников в городе появится трамвайный маршрут № 2 от улицы Островского по проспекту Ленина на Тагилстрой и обратно. Расписание маршрута № 4 «ВМЗ — Красный Камень — Тагилстрой» будет скорректировано. Расписание можно уточнить на сайте МУП «Тагильский трамвай».