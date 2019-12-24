ФАС отменила приостановку поиска подрядчика на строительство Тагильского моста

«Урал контракт» подал жалобу на Службу заказчика городского хозяйства. По мнению компании, в документации к строительству моста ограничивается конкуренция. Так в приложении закупки показатель опыта участника подтверждается отсутствием претензионной работы при исполнении предыдущих контрактов. «Урал контракт» считает, что наличие некоторых претензий не свидетельствует о нарушениях в действиях участника закупки или недобросовестном исполнении договоров.

Кроме того, компания просит приостановить определение подрядчика до рассмотрения жалобы, осуществить внеплановую проверку и выдать предписание администрации Нижнего Тагила и Службе заказчика городского хозяйства об устранении нарушений.

Сегодня же ФАС признала жалобу необоснованной и восстановила процедуру подачи заявок.