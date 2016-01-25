Активисты Нижнего Тагила предлагают разгрузить дороги на Вые во время закрытия трамвайного движения

На сегодняшний день закрыто движение трамваев от остановки Островского до кинотеатра Урал. Водители, пользуясь возможностью, выполняют поворот налево с трамвайных путей, тем самым значительно разгружая перекрестки на ул. Фрунзе. Но, к сожалению, данный маневр является нарушением ПДД при наличии знаков «Направление движения по полосам», которые установлены на каждом перекрестке от Островского до кинотеатра Урал. Прошу убрать знаки «Направление движения по полосам» с улицы Фрунзе на время закрытия движения для трамваев. Это позволит значительно разгрузить перекрестки на Вые просят активисты.