Активисты Нижнего Тагила предлагают разгрузить дороги на Вые во время закрытия трамвайного движения
Активисты движения "Тагил без ям" предлагают улучшить движение транспорта на Вые. В связи с закрытием трамвайного движения на мосту по ул. Фрунзе у города появилась возможность уменьшить количество пробок и заторов на этом участке.
Обращение по этому поводу направлено Сергею Носову:
На сегодняшний день закрыто движение трамваев от остановки Островского до кинотеатра Урал. Водители, пользуясь возможностью, выполняют поворот налево с трамвайных путей, тем самым значительно разгружая перекрестки на ул. Фрунзе. Но, к сожалению, данный маневр является нарушением ПДД при наличии знаков «Направление движения по полосам», которые установлены на каждом перекрестке от Островского до кинотеатра Урал. Прошу убрать знаки «Направление движения по полосам» с улицы Фрунзе на время закрытия движения для трамваев. Это позволит значительно разгрузить перекрестки на Вые просят активисты.
Напомним, закрытие моста через реку Тагил намечено на 15 февраля. В это время объезд ремонтируемого участка по ул. Фрунзе будет осуществляться по новому мосту на ул. Красноармейская, который был построен в Нижнем Тагиле в 2015 году.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru