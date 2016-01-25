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В России в 2015 году выпуск легковых автомобилей снизился на 27,7%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России в 2015 году выпуск легковых автомобилей снизился на 27,7%

25 января 2016, 14:00ТранспортMaurice
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