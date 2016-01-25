В России в 2015 году выпуск легковых автомобилей снизился на 27,7%

Производство легковых автомобилей в России в 2015 году сократилось на 27,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,2 миллиона единиц, следует из данных Росстата.

Выпуск грузовых автомобилей, включая шасси, но кроме автосамосвалов, снизился в 2015 году на 14,7% — до 131 тысячи единиц.