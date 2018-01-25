Проект ремонта тагильского моста на Циолковского разработает фирма из Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который займется разработкой проекта по реконструкции моста на улице Циолковского. Компания-подрядчик, базирующаяся в Екатеринбурге, стала победителем электронного аукциона, который проводился на сайте госзакупок .

Напомним, ранее определился подрядчик для проведения инженерно-геологических изысканий на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского. Это не единственный мост, реконструкция которого запланирована в Нижнем Тагиле: в течение нескольких лет в городе появится еще 6 мостов. Об этом в интервью редакции TagilCity.ru рассказал Сергей Носов в конце 2017 года.