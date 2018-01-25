Проект ремонта тагильского моста на Циолковского разработает фирма из Екатеринбурга
Проект реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле разработает подрядчик из Екатеринбурга.
В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который займется разработкой проекта по реконструкции моста на улице Циолковского. Компания-подрядчик, базирующаяся в Екатеринбурге, стала победителем электронного аукциона, который проводился на сайте госзакупок.
Согласно данным из технического задания, фирме предстоит осмотреть существующие элементы моста, и подготовить расчеты для последующей разработки проекта реконструкции. Стоимость проведения работ подрядчик оценивает в 2 млн 300 тыс. рублей.
Напомним, ранее определился подрядчик для проведения инженерно-геологических изысканий на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского. Это не единственный мост, реконструкция которого запланирована в Нижнем Тагиле: в течение нескольких лет в городе появится еще 6 мостов. Об этом в интервью редакции TagilCity.ru рассказал Сергей Носов в конце 2017 года.
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