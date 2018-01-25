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Проект ремонта тагильского моста на Циолковского разработает фирма из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект ремонта тагильского моста на Циолковского разработает фирма из Екатеринбурга

25 января, 14:30Транспорт
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