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115 нарушений выявлены за 5 дней проверки пассажирского транспорта Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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115 нарушений выявлены за 5 дней проверки пассажирского транспорта Нижнего Тагила

Сегодня, 16:00ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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