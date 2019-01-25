115 нарушений выявлены за 5 дней проверки пассажирского транспорта Нижнего Тагила
115 административных материалов были составлены в отношении водителей автобусов в Нижнем Тагиле с 21 по 25 января.
С 21 по 25 января в Нижнем Тагиле прошли проверки пассажирского автотранспорта, в которых приняли участие сотрудники ГАИ, участковые инспекторы, инспекторы ПДН и сотрудники ППСП.
При проведении рейдов осуществлялся скрытый контроль, использовались автомобили без специальной цветографической окраски и без проблесковых маячков.
За период проведения проверок были составлены 115 административных протоколов за нарушения ПДД водителями автобусов, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов и принципов пользования ремнями безопасности, технические неисправности транспортных средств, отсутствие техосмотра и неработающий тахограф.
Два должностных лица привлечены к административной ответственности. Один автобус был отправлен на спецстоянку, у него была выявлена неисправность рулевого управления.
Госавтоинспекция просит жителей Нижнего Тагила сообщать о нарушениях, допущенных водителями автобусов, в дежурную часть. В заявлении необходимо указать дату, время и место нарушения, госномер автобуса. Также можно приложить фотографии или видеоматериалы, информирует отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
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