Дороги не будет: власти решили судьбу трассы Пермь - Нижний Тагил
Совместным решением власти Свердловской области и Пермского края отказались от реализации проекта новой автодороги между регионами. Трасса, которая могла связать Нижний Тагил и Кунгур в ближайшее время не будет построена.
Проект автодороги разрабатывался в администрациях Нижнего Тагила и Лысьвы несколько лет назад. Свердловские и пермские власти, рассмотрев идею, пришли к выводу, что строительство окажется слишком дорогим для бюджетов двух регионов.
Так, например, чтобы реализовать проект потребуется реконструкция дороги Нижний Тагил – Верхняя Ослянка, которая обойдётся в более чем 3 млрд рублей. Дополнительно нужно построить новую дорогу от Верхней Ослянки до границы с Пермским краем. Стоимость этого строительства составит минимум 795 млн рублей. Сама трасса, протяженностью 72 километра обошлась бы властям в 4 млрд.
Правительства двух регионов пришли к выводу, что имеющихся сейчас способов транспортной связи между Средним Уралом и Пермским краем достаточно для нормального сообщения. Кроме того, власти Прикамья в 2017 начали строительство автомобильного обхода города Чусового и моста через реку Чусовую, а в 2022 году завершится реконструкция дороги Полазна – Чусовой, передаёт «Уралинформбюро».
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