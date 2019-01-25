Дороги не будет: власти решили судьбу трассы Пермь - Нижний Тагил

Проект автодороги разрабатывался в администрациях Нижнего Тагила и Лысьвы несколько лет назад. Свердловские и пермские власти, рассмотрев идею, пришли к выводу, что строительство окажется слишком дорогим для бюджетов двух регионов.

Так, например, чтобы реализовать проект потребуется реконструкция дороги Нижний Тагил – Верхняя Ослянка, которая обойдётся в более чем 3 млрд рублей. Дополнительно нужно построить новую дорогу от Верхней Ослянки до границы с Пермским краем. Стоимость этого строительства составит минимум 795 млн рублей. Сама трасса, протяженностью 72 километра обошлась бы властям в 4 млрд.