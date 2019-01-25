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Дороги не будет: власти решили судьбу трассы Пермь - Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Wheel asphalt vehicle yellow bumper roll 1166639 pxhere.com

Дороги не будет: власти решили судьбу трассы Пермь - Нижний Тагил

Сегодня, 08:00ТранспортФото: pxhere.com
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