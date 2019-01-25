График движения автобусов до Верхней Ослянки и Серебрянки изменится со 2-го февраля

На неудобства пожаловались жители сёл. По их словам, график рейса №633 был неудобен для студентов, обучающихся в Нижнем Тагиле, и учителей, работающих в Серебрянке. Автобус в Серебрянку ходил в среду, четверг, пятницу и воскресение. Был проведен опрос местных жителей, на основе которого был сделан вывод, что более удобными днями для работы маршрута станут среда, пятница, суббота и воскресенье.