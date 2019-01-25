Ухудшение погодных условий ожидается в Нижнем Тагиле

С 25 по 27 января в Нижнем Тагиле ожидается выпадение снежных осадков, ограничение видимости на дорогах, а также понижение температуры воздуха и гололед на дорогах.

Из-за ухудшения погодных условий водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния по региональным автодорогам. Также специалисты отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила просят максимально снижать скорость движения, стараться избегать маневра обгон.