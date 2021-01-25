В Екатеринбурге отменен конкурс на приобретение 58 низкопольных автобусов

В Екатеринбурге отменен конкурс на приобретение 58 низкопольных автобусов

Сегодня, 09:51ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге крупнейший перевозчик ЕМУП «Гортранс» отменил конкурс на приобретение 58 новых низкопольных газовых автобусов.

Информация об этом появилась на портале госзакупок на прошлой неделе, однако отмена носит только технический характер, жители столицы Урала не останутся без нового транспорта, пишет «ЕАН».

Это чисто техническая процедура, отменен конкурс на закупку 58 автобусов, контракт будет заключен на приобретение 60 машин. Все идет по плану,пояснил «Европейско-азиатским новостям» замглавы города Алексей Бубнов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году было приобретено 17 автобусов новых низкопольных автобусов. Сумма контракта с ООО «СИМАЗ» из Ульяновска составила 107,4 миллиона рублей.

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