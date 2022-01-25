Ловить таксистов-нарушителей будут сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле

В полиции Нижнего Тагила сообщают о росте числа дорожных аварий с участием автомобилей такси. Январь еще не закончился, а на территории города и Горноуральского округа уже произошло шесть таких ДТП, в том числе со смертельным исходом. Один человек погиб и еще трое получили травмы. В больницу попали взрослый и сразу двое детей.