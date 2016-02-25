Мост на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет открыт только в конце 2018 года (ФОТО)

Ранее портал TagilCity.ru сообщал о том, что реконструкцию моста на ул. Фрунзе планируется закончить в ноябре этого года. 10 месяцев – это тоже срок.

Но после полного перекрытия моста журналисты TagilCity.ru обратили внимание на то, что на информационном стенде, размещённом на заборе, преграждающем путь, указана дата окончания работ: 15 ноября 2018 года. Что значительно позднее срока сдачи, который ожидался ранее.

TagilCity.ru напоминает о том, что на одном из аппаратных совещаний в Администрации города говорилось о том, что работы должны быть завершены к ноябрю 2016 года. Однако, можно предположить, что недостаточное финансирование проекта привело к пересмотру срока сдачи объекта.

Так это или иначе, но в официальных документах, в том числе постановлении Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2016 № 114-ПА говорится о том, что движение транспортных средств по мосту не будет возобновлено до 15 ноября 2018 года.

Как город всё это время будет справляться с возрастающим транспортным потоком – очень интересный вопрос. Ещё более интересно то, как будет справляться с растущей нагрузкой новый мост на ул. Красноармейская.

Получается, что от времени полного закрытия моста до его открытия должно пройти более 1000 дней! Или 2 года и 9 с половиной месяцев. Редакция TagilCity.ru выражает надежду на то, что Нижнему Тагилу удастся избегать транспортного коллапса в течение этого срока.