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Мост на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет открыт только в конце 2018 года (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет открыт только в конце 2018 года (ФОТО)

25 февраля 2016, 16:30ТранспортПавел Щербина
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