Сергей Носов взял на личный контроль реконструкцию моста на Фрунзе (ФОТО)
Накануне мэр города провел выездное совещание, на котором подрядчики отчитались о ходе демонтажных работ.
Масштабные работы по реконструкции мостового перехода начались несколько дней назад с «резки» асфальта. По информации генподрядчика, работа осуществляется согласно запланированному графику. Скоро начнут демонтировать опоры освещения на одной из сторон моста.
В ходе планёрки Сергей Носов обсудил с руководителями филиалов федеральных телекоммуникационных операторов, как и где возможно разместить оптоволоконные линии связи для того, чтобы жители ближних домов имели доступ в Интернет. До 1 апреля эти работы должны быть завершены, и, по словам градоначальника, провайдеры не могут тормозить демонтаж моста.
Теперь выездные совещания станут регулярно. Еженедельно Сергей Носов будет лично инспектировать строительный объект.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru