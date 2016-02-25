Сергей Носов взял на личный контроль реконструкцию моста на Фрунзе (ФОТО)

Масштабные работы по реконструкции мостового перехода начались несколько дней назад с «резки» асфальта . По информации генподрядчика, работа осуществляется согласно запланированному графику. Скоро начнут демонтировать опоры освещения на одной из сторон моста.

В ходе планёрки Сергей Носов обсудил с руководителями филиалов федеральных телекоммуникационных операторов, как и где возможно разместить оптоволоконные линии связи для того, чтобы жители ближних домов имели доступ в Интернет. До 1 апреля эти работы должны быть завершены, и, по словам градоначальника, провайдеры не могут тормозить демонтаж моста.