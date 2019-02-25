130 объектов Свердловской железной дороги будут отремонтированы за 148 млн рублей

Капитальный ремонт запланирован на станциях Сысерть, Колюткино и Каменск-Уральский, на перегонах Решёты – Ревда и Баженово – Шипелово. Предполагается, что рабочие заменят устройства заграждения переездов и резинокордовый настил, междупутье будет заасфальтировано в границах переездов. Строители установят новые дорожные знаки, шлагбаумы, сигнальные столбики и водоотводные лотки.

Переезд на станции Гипсовая в Екатеринбурге будет оснащен устройством заграждения. Еще на 47 объектах заменят настил и уложат резинокордовое покрытие, на 15 запланировано улучшение системы электроснабжения и освещения. 11 переездов Свердловской области будут оборудованы автоматической переездной сигнализацией. На 30 переездах в междупутье будет уложена гранитная брусчатка, устойчивая к механическому воздействию, химическим загрязнениям и температурным перепадам.