15,5 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт дорог в Верхнем Тагиле
В рамках встреч глав муниципальных образований Сосьва и Верхний Тагил с губернатором Евгением Куйвашевым прошло обсуждение перспективных проектов развития этих территорий и объёма помощи, который может предоставить областное правительство.
21 февраля прошли две рабочие встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и глав Сосьвинского городского округа и городского округа Верхний Тагил Геннадия Макарова и Василия Кириченко.
Глава Сосьвы представил на рассмотрение губернатора проект строительства школьного мини-стадиона в рабочем посёлке и поднял вопрос подключения социально-значимых объектов к централизованной системе отопления, который позволит сэкономить местному бюджету 2,3 млн рублей на оплате электроэнергии. Оба проекта получили одобрение главы региона. Руководитель городского округа Верхний Тагил Василий Кириченко привлёк внимание к сложной ситуации с автомобильными дорогами на территории муниципалитета.
В ремонте нуждается часть улиц Розы Люксембург, Островского, Архангельской, а также тротуар на улице Ленина. К слову, одна из улиц — Архангельская — ведёт к знаковому в городе месту: старообрядческому храму, который построен на средства прихожан,пояснил Кириченко.
Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда Свердловской области 15,5 млн рублей для ремонта верхнетагильских дорог. В областном бюджете следующих годов также будут заложены средства на благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Верхний Тагил, сообщает официальный сайт губернатора Свердловской области.