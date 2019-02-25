15,5 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт дорог в Верхнем Тагиле

21 февраля прошли две рабочие встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и глав Сосьвинского городского округа и городского округа Верхний Тагил Геннадия Макарова и Василия Кириченко.

Глава Сосьвы представил на рассмотрение губернатора проект строительства школьного мини-стадиона в рабочем посёлке и поднял вопрос подключения социально-значимых объектов к централизованной системе отопления, который позволит сэкономить местному бюджету 2,3 млн рублей на оплате электроэнергии. Оба проекта получили одобрение главы региона. Руководитель городского округа Верхний Тагил Василий Кириченко привлёк внимание к сложной ситуации с автомобильными дорогами на территории муниципалитета.

В ремонте нуждается часть улиц Розы Люксембург, Островского, Архангельской, а также тротуар на улице Ленина. К слову, одна из улиц — Архангельская — ведёт к знаковому в городе месту: старообрядческому храму, который построен на средства прихожан,пояснил Кириченко.