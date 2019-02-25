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15,5 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт дорог в Верхнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15,5 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт дорог в Верхнем Тагиле

Сегодня, 06:30ТранспортФото: gubernator96.ru
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