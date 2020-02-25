Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта дорог по нацпроекту БКАД в 2021 году

Согласно документации закупки, в следующем году отремонтируют 16 дорог: по улице Индустриальная, Монтажников, Заречная, Бригадная, Карла Маркса, Чайковского, Серова, Октябрьской революции, Калинина, Захарова, Карла Либкнехта, Энтузиастов, Валегин бор, Серебрянский тракт, Цементная и по Черноисточинскому шоссе.

Подрядчик должен приступить к работам 1 мая 2021 года, сдать объекты в эксплуатацию до 25 сентября.

Дата окончания подачи заявок — 10 марта.

Напомним, ранее администрация Нижнего Тагила сообщала, что будет скорректирован перечень дорог, которые войдут в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это связано с тем, что некоторые объекты, изначально включенные в проект, находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому их можно привести в порядок за счёт текущего содержания дорог. Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, в случае внесения изменений в список запланированных к ремонту дорог, километраж останется прежним.