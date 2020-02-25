Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта дорог по нацпроекту БКАД в 2021 году
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Сумма контракта — 605,2 миллиона рублей.
Согласно документации закупки, в следующем году отремонтируют 16 дорог: по улице Индустриальная, Монтажников, Заречная, Бригадная, Карла Маркса, Чайковского, Серова, Октябрьской революции, Калинина, Захарова, Карла Либкнехта, Энтузиастов, Валегин бор, Серебрянский тракт, Цементная и по Черноисточинскому шоссе.
Подрядчик должен приступить к работам 1 мая 2021 года, сдать объекты в эксплуатацию до 25 сентября.
Дата окончания подачи заявок — 10 марта.
Напомним, ранее администрация Нижнего Тагила сообщала, что будет скорректирован перечень дорог, которые войдут в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это связано с тем, что некоторые объекты, изначально включенные в проект, находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому их можно привести в порядок за счёт текущего содержания дорог. Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, в случае внесения изменений в список запланированных к ремонту дорог, километраж останется прежним.
В этом году генподрядчиком БКАД выступает «Тагилдорстрой», который должен отремонтировать 22 улицы протяженностью 30 километров. Общая стоимость работ — более 626 миллионов рублей. Работы начнутся 20 марта. Завершить ремонт и ввести дороги в эксплуатацию необходимо до 25 сентября. Субподрядчиками стали «УБТ-сервис» и «АэродромДорСтрой», которые отремонтируют пять и семь объектов соответственно.