Более 800 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле за три дня

Госавтоинспекторы выявили более 30 водителей, которые совершали грубые правонарушения ПДД. Своими действиями они подвергли опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. 11 из них находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один отказался пройти медицинское освидетельствование.