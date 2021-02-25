Более 800 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле за три дня

Более 800 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле за три дня

Сегодня, 10:52ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
816 нарушений правил дорожного движения выявлено в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Безопасная дорога», который проходил с 20 по 23 февраля, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Госавтоинспекторы выявили более 30 водителей, которые совершали грубые правонарушения ПДД. Своими действиями они подвергли опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. 11 из них находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один отказался пройти медицинское освидетельствование.

­­­­16 человек управляли автомобилем не имея водительского удостоверения. Три водителя сели за руль, несмотря на то, что ранее были лишены прав.

В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение свободы.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле по вине водителей автобусов произошло два ДТП. Травмы получили пять человек, в том числе один ребенок.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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