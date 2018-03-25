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Водитель «Яндекс.Такси» брызнул из баллончика в лицо пассажирке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель «Яндекс.Такси» брызнул из баллончика в лицо пассажирке в Екатеринбурге

25 марта, 13:40Транспорт
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