В России из-за коронавируса отменяют ряд поездов дальнего следования
Сегодня, 12:37ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за снижения спроса в связи с пандемией РЖД отменяет часть поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании.
Сюжеты: Коронавирус
В РЖД уточняют, что отменят только те маршруты, которые пользуются наименьшим спросом и имеют альтернативу. Изменения коснутся 31 поезда. В частности, между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском.
Пассажиры могут заменить билеты на другие поезда на ближайшую дату, либо их сдать.
Напомним, о снижении спроса из-за коронавируса первыми заговорили туроператоры и авиаперевозчики. Тагильские бизнесмены рассказали TagilCity.ru с какими сложностями столкнулись из-за введения карантина.
Карта распространения коронавируса в России
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