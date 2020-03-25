В России из-за коронавируса отменяют ряд поездов дальнего следования

В РЖД уточняют, что отменят только те маршруты, которые пользуются наименьшим спросом и имеют альтернативу. Изменения коснутся 31 поезда. В частности, между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском.