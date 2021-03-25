Даже КАМАЗы застревают: жители поселка Уралец вновь пожаловались не нечищеные дороги

Она отметила, что был случай, когда дорогу прочистили в одну линию. При этом толком ничего не убрали, а сделали только хуже — нарыли снежную кашу. Тогда сельчане позвонили Кравченко, предложили ему проехать на улицу Дунитовую и сломать свой бампер на машине.