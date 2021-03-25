Даже КАМАЗы застревают: жители поселка Уралец вновь пожаловались не нечищеные дороги

Даже КАМАЗы застревают: жители поселка Уралец вновь пожаловались не нечищеные дороги

Сегодня, 20:34ТранспортФото: TagilCity.ru
На нечищеные от снега дороги вновь пожаловались жители поселка Уралец под Нижним Тагилом.

О том, что они неоднократно обращались к главе поселка Дмитрию Кравченко, рассказала редакции TagilCity.ru жительница улицы Дунитовая по имени Дарья.

На что он говорит: бюджета нет, денег нет, техники нет. Из своего кармана он платить не собирается, так как у него ипотека, пояснила девушка.

Также она рассказала, что мусор не вывозится, так как КАМАЗ, который должен его убирать не может справиться со своей работой — он застревает в снегу.

Фото:TagilCity.ru

Как в случае ЧП подъедет к нашим домам скорая помощь или пожарная машина? Уже несколько машин оторвали подкрыльники, сломали бампера, жалуется жительница.

Она отметила, что был случай, когда дорогу прочистили в одну линию. При этом толком ничего не убрали, а сделали только хуже — нарыли снежную кашу. Тогда сельчане позвонили Кравченко, предложили ему проехать на улицу Дунитовую и сломать свой бампер на машине.

Глава поселка ответил, что ему некогда контролировать как и где чистят дороги. Ну правильно, сам Кравченко проживает в соседнем посёлке Висим, где дороги прочищены идеально в две линии, рассказала Дарья.

Девушка рассказала, что вчера вечером ее машина застряла в снегу на улице Ленина, которая ведет в местную больницу. Она отметила, что скорая помощь также вряд ли сможет там проехать.

Фото:TagilCity.ru

Так как ситуация не меняется, жители поселка направили письмо в электронную приемную главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и готовят письмо в прокуратуру.

Дети пробираются в школу по сугробам, тротуары не прочищены, люки канализационные открыты! подытожила девушка.

Фото:TagilCity.ru

За комментариями по этой ситуации журналист TagilCity.ru обратилась в администрацию поселка Уралец. На несколько звонков редакции никто не ответил.

Напомним, после публикации TagilCity.ru о том, что в поселке Уралец не чистят снег на улице Красных Партизан, техника стала регулярно очищать дорогу.

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Нижний ТагилЭксклюзивПригород
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