Даже КАМАЗы застревают: жители поселка Уралец вновь пожаловались не нечищеные дороги

О том, что они неоднократно обращались к главе поселка Дмитрию Кравченко, рассказала редакции TagilCity.ru жительница улицы Дунитовая по имени Дарья.
На что он говорит: бюджета нет, денег нет, техники нет. Из своего кармана он платить не собирается, так как у него ипотека, пояснила девушка.
Также она рассказала, что мусор не вывозится, так как КАМАЗ, который должен его убирать не может справиться со своей работой — он застревает в снегу.
Как в случае ЧП подъедет к нашим домам скорая помощь или пожарная машина? Уже несколько машин оторвали подкрыльники, сломали бампера, жалуется жительница.
Она отметила, что был случай, когда дорогу прочистили в одну линию. При этом толком ничего не убрали, а сделали только хуже — нарыли снежную кашу. Тогда сельчане позвонили Кравченко, предложили ему проехать на улицу Дунитовую и сломать свой бампер на машине.
Глава поселка ответил, что ему некогда контролировать как и где чистят дороги. Ну правильно, сам Кравченко проживает в соседнем посёлке Висим, где дороги прочищены идеально в две линии, рассказала Дарья.
Девушка рассказала, что вчера вечером ее машина застряла в снегу на улице Ленина, которая ведет в местную больницу. Она отметила, что скорая помощь также вряд ли сможет там проехать.
Так как ситуация не меняется, жители поселка направили письмо в электронную приемную главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и готовят письмо в прокуратуру.
Дети пробираются в школу по сугробам, тротуары не прочищены, люки канализационные открыты! подытожила девушка.
За комментариями по этой ситуации журналист TagilCity.ru обратилась в администрацию поселка Уралец. На несколько звонков редакции никто не ответил.
Напомним, после публикации TagilCity.ru о том, что в поселке Уралец не чистят снег на улице Красных Партизан, техника стала регулярно очищать дорогу.