За 57 млн ищет «Тагилдорстрой» субподрядчика на ремонт трех дорог в Нижнем Тагиле

Работы необходимо начать 1 мая 2021 года и ввести объекты в эксплуатацию до 25 августа 2021 года. Для приемки выполненных работ будет создана комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. Также МУП «Тагилдорстрой» вправе провести экспертизу для проверки соответствия выполненных работ условиям договора.