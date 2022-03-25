Как подъехать к ЦУМу в Нижнем Тагиле после закрытия дороги на ремонт?

Подъезд к ЦУМу в Нижнем Тагиле изменится после закрытия дороги на ремонт

О возможных сложностях с выбором парковочного места возле ЦУМа рассказали тагильские водители. Все дело в том, что с 28 марта на ремонт закрывается участок дороги на улице Октябрьской революции до улицы Газетной, и подъехать к торговому центру станет проблематично.

Сейчас проезд до ЦУМа открыт со стороны улицы Газетной, но с понедельника этот участок дороги будет перекрыт на три месяца для ремонтных работ. По словам тагильских водителей, припарковаться возле торгового центра станет невозможно, а близлежащие парковки не рассчитаны на большую заполняемость. О возможном снижении потока посетителей рассказывают продавцы мебельных магазинов в ЦУМе. Итак за последний месяц покупателей стало меньше из-за выросших цен, а если еще начнутся проблемы с парковкой, то будем продавать один стул в неделю в лучшем случае,рассказала TagilCity.ru продавец по имени Светлана. Однако некоторые продавцы смотрят на ситуацию более оптимистично. Думаю, вопрос с парковкой все-таки будет решен. И нас не бросят на произвол судьбы,считает продавец Татьяна. Парковка возле ЦУПа Фото: TagilCity.ru В администрации Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru рассказали, что парковка возле ЦУМа будет доступна для покупателей. Подъезд к ней пройдет через гаражный комплекс с улицы Циолковского и с обратной стороны торгового центра. Затем, когда участок дороги возле дома на улице Учительская, 36 будет отремонтирован, подъезд к ТЦ будет организован с улицы Октябрьской революции по привычной схеме,сообщили в мэрии. Напомним, ремонт участка улицы Октябрьской революции от Серова до Газетной является вторым этапом реконструкции путепровода на улице Циолковского и примыкающих к нему дорог. Общая стоимость контракта составила 1 млрд 65 млн рублей, затем сумма возросла до 1 млрд 334 млн рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter