Рейтинг перевозчиков-нарушителей составлен в Свердловской области

Рейтинг перевозчиков-нарушителей составил свердловский Роспотребнадзор. Специалисты посчитали, как часто жители обращались с жалобами. В общей сложности в 2021 году зарегистрировано 673 обращения.

Из низ 372 связаны с воздушными перевозками. Еще 102 касаются автотранспорта, 7 — железнодорожных перевозок, 172 — такси и каршеринга. На первое место антирейтинга попали «Уральские авиалинии». Компания получила 82 постановления на сумму 3,7 миллиона рублей. Второе место досталось екатеринбургской компании «Кашалот». Ей назначены штрафы в 71 тысячу рублей по 6 постановлениям. Третье место заняла компания «Победа» с тремя постановлениями на 43 тысячи рублей. На четвертую строку антирейтинга попала авиакомпания «Северный ветер». Она получила один штраф на 20 тысяч рублей. Пятое место досталось ИП Яковенко, который осуществляет перевозку пассажиров из Екатеринбурга в Кушву и Нижний Тагил. Им получено 2 постановления и наказание в виде предупреждения. Шестую строку занял тагильский перевозчик «Союз-НТ». Компания получила одно постановление с предупреждением. Всего ведомством проведено 109 проверок и выявлено 101 нарушение. Общая сумма штрафов для перевозчиков составила 3,9 миллиона рублей. В 2021 году Управлением Роспотребнадзора дано 7 заключений по гражданским делам в целях осуществления возложенных на него функций по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей, 6 из них рассмотрены и поддержаны судами. Сумма взысканных денежных средств составила 543 100 рублей, сообщили в региональном ведомстве.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter