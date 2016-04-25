В мае на свердловских вокзалах участники войны и труженики тыла смогут бесплатно ожидать свои поезда в комнатах отдыха

В эти дни участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также по одному сопровождающему смогут бесплатно воспользоваться услугами комнат отдыха и залов повышенного комфорта. Льготы предоставляются по соответствующим удостоверениям.

Акция пройдет на 15-ти вокзалах Среднего Урала, в том числе и в Нижнем Тагиле. Помимо этого, все вокзалы будут украшены к 71-й годовщине Победы: в залах появятся тематические баннеры, а во время отправлений поездов на перроне будут звучать военные шлягеры.