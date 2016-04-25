В мае на свердловских вокзалах участники войны и труженики тыла смогут бесплатно ожидать свои поезда в комнатах отдыха
25 апреля 2016, 15:05ТранспортТимофей Данилов
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В период с 6 по 11 мая на свердловских железнодорожных вокзалах РДЖВ [филиал ОАО «РЖД» - прим.ред.] пройдет благотворительная акция «Мы помним подвиг Ваш».
Сюжеты: Нижний Тагил
В эти дни участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также по одному сопровождающему смогут бесплатно воспользоваться услугами комнат отдыха и залов повышенного комфорта. Льготы предоставляются по соответствующим удостоверениям.
Акция пройдет на 15-ти вокзалах Среднего Урала, в том числе и в Нижнем Тагиле. Помимо этого, все вокзалы будут украшены к 71-й годовщине Победы: в залах появятся тематические баннеры, а во время отправлений поездов на перроне будут звучать военные шлягеры.
Редакция TagilCity.ru. напоминает, что с 3 по 10 мая ветераны и инвалиды ВОВ смогут за счет «РЖД» съездить на поездах в любые российские города.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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