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В мае на свердловских вокзалах участники войны и труженики тыла смогут бесплатно ожидать свои поезда в комнатах отдыха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В мае на свердловских вокзалах участники войны и труженики тыла смогут бесплатно ожидать свои поезда в комнатах отдыха

25 апреля 2016, 15:05ТранспортТимофей Данилов
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