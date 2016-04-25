В Нижнем Тагиле водитель иномарки, не справившись с управлением, врезался в киоск в посёлке Северный (ФОТО)
25 апреля 2016, 09:50ТранспортПавел Щербина
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О ДТП, произошедшем вечером в воскресенье, в редакцию TagilCity.ru сообщил очевидец:
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария на Северном поселке. «Форд» не справился с управлением на мокрой дороге. Водитель резко ударил по тормозам перед лежачим полицейским, вылетел с дороги, снес знак о пешеходном переходе и врезался в киоск сообщил читатель TagilCity.ru Алексей в редакцию портала.
В ГИБДД о произошедшей аварии информации нет.
Нет информации об этом ДТП. Вероятно, водитель в ГИБДД не обращался объяснили журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
ФОТО: Алексей Владимирович
© Эрик Х., TagilCity.ru
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