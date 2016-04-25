В Нижнем Тагиле водитель иномарки, не справившись с управлением, врезался в киоск в посёлке Северный (ФОТО)

Авария на Северном поселке. «Форд» не справился с управлением на мокрой дороге. Водитель резко ударил по тормозам перед лежачим полицейским, вылетел с дороги, снес знак о пешеходном переходе и врезался в киоск сообщил читатель TagilCity.ru Алексей в редакцию портала.