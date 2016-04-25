В выходные автолюбители не смогли добраться из Нижнего Тагила до Серебрянки: две машины застряли в грязи (ФОТО, ВИДЕО)

Недавно прошедшие дожди усугубили и без того нелёгкую ситуацию на дороге. Со слов очевидцев, по пути в село они увидели застрявшую на дороге машину, которая увязла в непролазной грязи по бампер. По фотографиям видно, что на дороге - колея. Из-за этого двум встречным машинам разъехаться на ней весьма проблематично.

Владельцы «Renault» хотели вытащить машину, но тоже увязли. Благодаря помощи владельцев полноприводной Газели «двенадцатую» удалось вытащить. Ехать дальше по такой дороге хозяева «Renault» не рискнули.

Сегодня при попытке проехать столкнулась с проблемой, встречная машина застряла, сотовая связь не ловит. Дорога в одну колею - не разъехаться. До ближайшего населенного пункта примерно 2-3 км. Если один едешь - машину придётся бросить. При попытке вытащить машину, завязли сами. Огромное спасибо девушке, которая на полноприводной ГАЗели вытащила нас! Пришлось развернуться обратно в город поделилась переживаниями с ОД «Тагил без ям» тагильчанка.

Фото и видео: Анна Купцова

Портал TagilCity.ru неоднократно рассказывал о проблемах, связанных с дорогой на Серебрянку. В конце марта по пути из Серебрянки застряла машина скорой помощи.

Редакция TagilCity.ru напоминает, что 14 мая общественное движением «Тагил без ям» организует автопробег на Серебрянку, чтобы ещё раз привлечь внимание к этой дороге. Кстати, на мероприятие планируют пригласить министра транспорта Сидоренко А.М.