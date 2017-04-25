Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
101 правонарушение выявлено в сфере автобусных перевозок за время рейда «Автобус-Маршрутка» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

101 правонарушение выявлено в сфере автобусных перевозок за время рейда «Автобус-Маршрутка» в Нижнем Тагиле

25 апреля 2017, 17:00Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?