101 правонарушение выявлено в сфере автобусных перевозок за время рейда «Автобус-Маршрутка» в Нижнем Тагиле

С 17 по 21 апреля в Нижнем Тагиле проходили мероприятия в рамках рейда «Автобус-Маршрутка». Основной задачей инспекторов ГИБДД было выявление нарушений, допускаемых водителями автобусов при перевозке людей, случаев эксплуатации транспортных средств при наличии неисправностей и незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

Сотрудники ДПС проверили за пять дней рейда 373 ТС, 12 мест для стоянки автомобилей, две автостанции. Проверено 72 работодателя, использующих труд иностранных работников.

По результатам проведенного мероприятия было выявлено 101 нарушение, среди которых: 1 случай управления ТС без водительских прав, 25 фактов использования транспорта при наличии неисправностей, при которых перевозка пассажиров запрещена, 13 случаев перевозки людей без использования ремня безопасности, 8 фактов нарушения правил перевозки пассажиров. Данные предоставлены отделом пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.