Екатеринбуржец фиктивно подарил «Ауди», чтобы ее не забрали в счет долга судебные приставы (ФОТО)

Как пишет Е1, мужчина задолжал одной организации 320 тыс. руб. Однако долг гасить он не собирался. Тогда судебные приставы установили, что у должника есть автомобиль марки «Ауди».

Придя на прием в Службу судебных приставов, мужчина сообщил, что отдать машину не может, так как подарил ее. В доказательство своих слов он показал договор дарения от 2015 года.

Приставы не поверили мужчине и обратились в суд, который признал договор фиктивным и обязал должника отдать автомобиль. Сейчас ТС изъято и передано на хранение взыскателю.

Фото: Е1