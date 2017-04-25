Екатеринбуржец фиктивно подарил «Ауди», чтобы ее не забрали в счет долга судебные приставы (ФОТО)
25 апреля 2017, 12:30Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебные приставы Екатеринбурга забрали у должника «Ауди», которую он «подарил».
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, мужчина задолжал одной организации 320 тыс. руб. Однако долг гасить он не собирался. Тогда судебные приставы установили, что у должника есть автомобиль марки «Ауди».
Придя на прием в Службу судебных приставов, мужчина сообщил, что отдать машину не может, так как подарил ее. В доказательство своих слов он показал договор дарения от 2015 года.
Приставы не поверили мужчине и обратились в суд, который признал договор фиктивным и обязал должника отдать автомобиль. Сейчас ТС изъято и передано на хранение взыскателю.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей