Транспортные предприятия Каменска-Уральского оштрафованы на крупные суммы за нарушение действующего законодательства
25 апреля 2017, 11:50Транспорт
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В Каменске-Уральском прокуратура осуществила проверку соблюдения требований действующего законодательства «о пассажирских перевозках».
Установлено, что на одном из маршрутов во всех ТС отсутствует карта настоящего маршрута и свидетельство об осуществлении пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По результатам проверки, на предприятия ООО «ПАЗ» и ООО «Искра» наложен штраф в размере 300 тыс. руб. на каждое.
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