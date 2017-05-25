14 судоводителей маломерных судов Среднего Урала оштрафованы за нарушение правил пользования с начала навигации

1 мая на водоемах Среднего Урала начался навигационный период. В целях обеспечения безопасности и выявления нарушений правил пользования маломерными судами инспекторы МЧС начали техническую проверку баз-стоянок и патрулирование акваторий, в которых они расположены.

С начала навигации проверено 33 стоянки. В 18 из них обнаружено несоблюдение правил, лишь 15 - допущено к эксплуатации.

Основными нарушениями являются отсутствие договора о пользовании акваторией, несоответствие пирса требованиям безопасности, отсутствие ограждения и спасательного поста.

В Свердловской области зарегистрировано 31 910 маломерных плавсредств. В 2016 году к административной ответственности были привлечены два человека, в 2017 году уже оштрафованы 14 человек с начала навигации. Все нарушения связаны с безопасностью пассажиров: они находились без спасательных жилетов, на судне отсутствовал спасательный круг.

Фото: ГУ МЧС Свердловской области

1 июня в Свердловской области начнется месячник безопасности людей на водных объектах. Будут проводиться рейды по патрулированию водоемов, мест отдыха у воды. В загородных лагерях сотрудники ГИМС проведут беседы с детьми и персоналом по правилам безопасного поведения на воде. В программу месячника входят и практические занятия, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.