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14 судоводителей маломерных судов Среднего Урала оштрафованы за нарушение правил пользования с начала навигации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 судоводителей маломерных судов Среднего Урала оштрафованы за нарушение правил пользования с начала навигации

25 мая 2017, 10:00Транспорт
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