211 миллионов рублей потратит на безопасность метрополитен Екатеринбурга

Финансировать охрану метрополитен планирует из собственных средств. Об этом заявлено на сайте госзакупок, где размещен тендер на оказание услуг.

Согласно документу, метро должны охранять сотрудники транспортной безопасности и группы быстрого реагирования. Они должны контролировать общественный порядок, проверять оставленные без присмотра вещи, препятствовать незаконному вторжению на объекты.

Помимо этого, специалистам нужно уметь грамотно действовать при ЧС и террористической атаке, пишет «Новый День».

Заметим, такой тендер метрополитен уже размещал в 2016 году, однако претендентов на него не нашлось.