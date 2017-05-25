211 миллионов рублей потратит на безопасность метрополитен Екатеринбурга
25 мая 2017, 15:50Транспорт
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В 211 млн руб. в год обойдется метрополитену столицы Урала организация охраны объектов.
Сюжеты: Екатеринбург
Финансировать охрану метрополитен планирует из собственных средств. Об этом заявлено на сайте госзакупок, где размещен тендер на оказание услуг.
Согласно документу, метро должны охранять сотрудники транспортной безопасности и группы быстрого реагирования. Они должны контролировать общественный порядок, проверять оставленные без присмотра вещи, препятствовать незаконному вторжению на объекты.
Помимо этого, специалистам нужно уметь грамотно действовать при ЧС и террористической атаке, пишет «Новый День».
Заметим, такой тендер метрополитен уже размещал в 2016 году, однако претендентов на него не нашлось.
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