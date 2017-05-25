Единственный электрокар в Нижнем Тагиле: зачем тагильчанин купил необычный для Урала автомобиль? (ФОТО)

Автомобиль Ивана привлёк внимание журналистов TagilCity.ru тем, что к нему лианой с третьего этажа обыкновенного жилого дома спускались провода. Именно так, от обычной сети 220 вольт Иван заряжает автомобиль.

Летом на зарядку автомобиля уходит обычно три часа. Зимой – около четырёх рассказал журналистам TagilCity.ru Иван, заметив их интерес к электрокару.

При разговоре Иван похвастался, что он – единственный, кто ездит на электрокаре в Нижнем Тагиле.

Раньше в городе был ещё один электрокар. Но, так вышло, что владелец его нечаянно разбил. Он собирается покупать новый, некоторые мои друзья задумались о покупке, но пока – я единственный отметил Иван в разговоре.

Что же могло побудить приобрести электрокар жителя Нижнего Тагила, проживающего в стране, занявшей, по данным ОПЕК, 1-ое место в мире по добыче нефти за 2016 год?

Конечно, большое значение для меня имеют экологические соображения. Не малую роль сыграло и любопытство – интересно было попробовать. А получилась, в итоге, большая экономия поделился Иван с журналистами TagilCity.ru.

По его словам, содержание электрокара обходится ему значительно дешевле, чем обходилось бы содержание аналогичной машины, работающей благодаря двигателю внутреннего сгорания.

Я с ноября на этом автомобиле я наездил уже 14 000 километров. По моим подсчётам, я сэкономил около 45 тысяч рублей. За счёт чего экономия? Одной зарядки хватает на 170 километров. Такая зарядка по ночным тарифам стоит 20 рублей, по дневным – 40. А теперь сравните с ценами на бензин рассказал журналистам TagilCity.ru Иван.

По словам счастливого владельца – основные проблемы, которые он испытывает, связаны с безопасностью для пешеходов и отсутствием инфраструктуры.

Автомобиль очень тихий. Потому во дворах нужно ездить очень осторожно. Часто люди его просто не слышат и удивляются, как я оказался буквально у них за спиной. Другая проблема – отсутствие необходимой инфраструктуры. Сами видите, как заряжаюсь [из окна Ивана свисают провода]. В Нижнем Тагиле зарядных станций для электрокаров нет. Во всей области их буквально две-три. А в Японии, тем временем, именно «заправки» для электромобилей занимают 70% рынка отметил Иван.

О том, как они относятся к соседству с электрокаром, журналисты TagilCity.ru узнали у жителей подъезда, под которым он заряжается.

Нам проблем он не создаёт. Пространство, чтобы пройти с коляской, оставляет. Но сам я к такому эксперименту [приобретение электрокара – прим. ред.], конечно, не готов. Мы живём наверху, представьте себе, тянуть провода из-под крыши до парковки отметил отец молодого семейства - Александр.

А Иван, тем временем, готовится внедрить у себя дома сеть в 380 вольт для скоростной зарядки электрокара и задумывается над приобретением в будущем автомобиля «Тесла».