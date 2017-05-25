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Единственный электрокар в Нижнем Тагиле: зачем тагильчанин купил необычный для Урала автомобиль? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Единственный электрокар в Нижнем Тагиле: зачем тагильчанин купил необычный для Урала автомобиль? (ФОТО)

25 мая 2017, 16:55ТранспортПавел Щербина
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