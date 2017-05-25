Неизвестный вывалил груду камней на дорогу из элитного жилого комплекса в Нижнем Тагиле: дорогу расчистили, но надолго ли? (ФОТО)

Это произошло вчера, во второй половине дня. В девятом часу вечера я ехал с работы и не смог проехать. В микрорайон через частный сектор проходит дорога. Дорога там не очень, машин ходит много. Все, кто живёт в этих домах, ездят в основном по этой дороге. Еще там ведётся стройка — ездят грузовики, возят стройматериалы. На дорогу кто-то навалил кучу камней. Есть подозрение, что это сделано, чтобы народ не ездил сообщил редакции TagilCity.ru тагильчанин Леонид.

На место событий выехал журналист портала TagilCity.ru. Одна из жительниц частных домов рассказала, что из-за заблокированной дороги они сами теперь не могут проехать в город никак иначе, кроме как по дальней объездной дороге.

Нам тоже неудобно, ведь и нам приходится объезжать. Мы сначала подумали, что тут дорогу будут чинить. Если бы груду мы насыпали, то не здесь, а ниже по улице, где поворот к многоэтажкам. Да и нет смысла нам это делать. Стройка там уже 4 года, мы уже привыкли. И с людьми в том районе мы сдружились, ходим туда гулять. У нас агрессии нет рассказала тагильчанка.

В это время к куче камней с обеих сторон постоянно подъезжали автомобили. Убедившись, что проехать нельзя, автомобилисты оправлялись искать объезд. Вскоре после приезда журналиста к куче булыжников подъехал трактор. Как оказалось, в компании «Юпитер-НТ», которая ведет застройку района, приняли решение добровольно помочь жильцам и расчистить завал:

К нам поступил сигнал, что дорога замусорена. Мы её расчистили. Эту дорогу мы регулярно, ежегодно ремонтируем, поддерживаем, чистим. И зимой тоже от снега чистим постоянно рассказал генеральный директор компании Сергей Перезолов.

Так откуда в Нижнем Тагиле появились камни на дороге? Местные жители посоветовали спросить у хозяина дома на Белогорской, 2б. Якобы именно ему не нравятся проезжающие мимо автомобили, которые поднимают пыль, и в случае, если дорогу расчистят, тот грозился снова её завалить. При этом ворота с этого участка расположены перед завалом, поэтому тому не надо ехать в объезд.

Встретиться с жильцом и лично задать ему вопросы о справедливости таких подозрений журналисту TagilCity.ru не удалось, на звонок в дверь никто не ответил.