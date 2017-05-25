Рекордный объем работ по ремонту дорог ожидается в Нижнем Тагиле в 2017 году

В настоящее время юристы МКУ «Служб заказчика городского хозяйства» продолжают претензионную работу по дорогам, где действуют гарантии на ремонт. В конце марта в суд были отправлены материалы по объектам Шалинского СУ. Отмечается, что городские подрядчики – «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» составили графики гарантийного ремонта, не дожидаясь предъявления претензий в свой адрес.

В Нижнем Тагиле накануне завершился конкурс по реконструкции улицы Космонавтов. На первый этап ремонта предстоит потратить 357 миллионов рублей, передает пресс-служба мэрии. Проезд для автомобилей по требованию главы города там будет закрыт, чтобы обеспечить безопасность и технологию производства работ.

В 2017 году будут выполнены первые этапы работ по двум большим комплексам автодорог: улицы Грибоедова – Победы – Космонавтов – Быкова - Максима Горького и Уральский проспект – Булата Окуджавы – Удовенко – Смелянского рассказали в пресс-службе мэрии.

На ремонты участков 16-ти дорог будет затрачено 266 миллионов рублей. На следующей неделе предстоит решить, где они будут осуществляться.

Объем работ предстоит большой – он сопоставим с затратами на ремонт и строительство дорог 2013 года. А времени остается мало. В связи с этим на подрядчиков возлагается большая ответственность. Кроме того, многое будет зависеть от организации всей работы и дисциплинированности самих автолюбителей, для которых и делаются эти дороги ответил Сергей Носов в завершение совещания.