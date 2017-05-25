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Рекордный объем работ по ремонту дорог ожидается в Нижнем Тагиле в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рекордный объем работ по ремонту дорог ожидается в Нижнем Тагиле в 2017 году

25 мая 2017, 07:45Транспорт
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